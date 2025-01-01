- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
CChartObjectSubChart
Klasse CChartObjectSubChart ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Chart".
Beschreibung
Klasse CChartObjectSubChart bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Chart".
Deklaration
|
class CChartObjectSubChart : public CChartObject
Kopf
|
#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CChartObjectSubChart
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein grafisches Objekt "Chart"
|
Eigenschaften
|
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Symbol"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Periode"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Maßstab"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Zeit-Skala einblenden"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Preis-Skala einblenden"
|
"Stub" für Zeitkoordinateänderung
|
"Stub" für Preiskoordinateänderung
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei
|
virtual Load
|
Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Sehen Sie auch
Objekttypen, Objekteigenschaften, Bindung-Ecke, Grafische Objekte