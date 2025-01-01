DokumentationKategorien
CChartObjectSubChart

Klasse CChartObjectSubChart ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Chart".

Beschreibung

Klasse CChartObjectSubChart bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Chart".

Deklaration

   class CChartObjectSubChart : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectSubChart

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Chart"

Eigenschaften

 

X_Distance

Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate"

Y_Distance

Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate"

Corner

Erhält/setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung"

X_Size

Erhält/setzt die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"

Y_Size

Erhält/setzt die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"

Symbol

Erhält/setzt die Eigenschaft "Symbol"

Period

Erhält/setzt die Eigenschaft "Periode"

Scale

Erhält/setzt die Eigenschaft "Maßstab"

DateScale

Erhält/setzt die Eigenschaft "Zeit-Skala einblenden"

PriceScale

Erhält/setzt die Eigenschaft "Preis-Skala einblenden"

Time

"Stub" für Zeitkoordinateänderung

Price

"Stub" für Preiskoordinateänderung

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

