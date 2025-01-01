CChartObjectSubChart

Klasse CChartObjectSubChart ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Chart".

Beschreibung

Klasse CChartObjectSubChart bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Chart".

Deklaration

class CChartObjectSubChart : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectSubChart

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Chart" Eigenschaften X_Distance Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate" Y_Distance Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate" Corner Erhält/setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung" X_Size Erhält/setzt die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse" Y_Size Erhält/setzt die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse" Symbol Erhält/setzt die Eigenschaft "Symbol" Period Erhält/setzt die Eigenschaft "Periode" Scale Erhält/setzt die Eigenschaft "Maßstab" DateScale Erhält/setzt die Eigenschaft "Zeit-Skala einblenden" PriceScale Erhält/setzt die Eigenschaft "Preis-Skala einblenden" Time "Stub" für Zeitkoordinateänderung Price "Stub" für Preiskoordinateänderung Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objekteigenschaften, Bindung-Ecke, Grafische Objekte