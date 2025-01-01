DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectNumPoints 

NumPoints

Erhält die Anzahl der Ankerpunkte des graphischen Objektes.

int  NumPoints() const

Rückgabewert

Die Anzahl der Ankerpunkte eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::NumPoints 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get points count of chart object  
   int points=object.NumPoints(); 
  } 