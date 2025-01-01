Window

Erhält die Nummer des Chartfensters, in dem ein grafisches Objekt sich befindet.

int Window() const

Rückgabewert

Die Nummer des Chartfensters, in dem ein grafisches Objekt sich befindet (0 - das Hauptfenster). Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird -1 zurückgegeben.

Beispiel: