Erhält die Nummer des Chartfensters, in dem ein grafisches Objekt sich befindet.

int  Window() const

Rückgabewert

Die Nummer des Chartfensters, in dem ein grafisches Objekt sich befindet (0 - das Hauptfenster). Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird -1 zurückgegeben.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Window 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get window of chart object  
   int window=object.Window(); 
  } 