CChartObjectText

Klasse CChartObjectText ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Text".

Beschreibung

Klasse CChartObjectText bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Text".

Deklaration

   class CChartObjectText : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

Direkte Ableitungen

CChartObjectLabel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Text"

Eigenschaften

 

Angle

Erhält/setzt die Eigenschaft "Winkel"

Font

Erhält/setzt die Eigenschaft "Schrift"

FontSize

Erhält/setzt die Eigenschaft "Schriftgröße"

Anchor

Erhält/setzt die Eigenschaft "Ankerpunkt"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Direkte abgeleitete Klasse:

