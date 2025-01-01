CChartObjectText

Klasse CChartObjectText ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Text".

Beschreibung

Klasse CChartObjectText bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Text".

Deklaration

class CChartObjectText : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectText Direkte Ableitungen CChartObjectLabel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Text" Eigenschaften Angle Erhält/setzt die Eigenschaft "Winkel" Font Erhält/setzt die Eigenschaft "Schrift" FontSize Erhält/setzt die Eigenschaft "Schriftgröße" Anchor Erhält/setzt die Eigenschaft "Ankerpunkt" Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Direkte abgeleitete Klasse:

