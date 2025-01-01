Background (Get-Methode)

Erhält ein Flag der Objektzeichnung im Hintergrund.

bool Background() const

Rückgabewert

Ein Flag der Zeichnung im Hintergrund eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.

Background (Set-Methode)

Setzt ein Flag der Objektzeichnung im Hintergrund.

bool Background(

bool background

)

Parameter

background

[in] Der neue Wert des Flags der Objektzeichnung im Hintergrund.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.

Beispiel: