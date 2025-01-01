DokumentationKategorien
Background (Get-Methode)

Erhält ein Flag der Objektzeichnung im Hintergrund.

bool  Background() const

Rückgabewert

Ein Flag der Zeichnung im Hintergrund eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.

Background (Set-Methode)

Setzt ein Flag der Objektzeichnung im Hintergrund.

bool  Background(
   bool  background      // Flagwert
   )

Parameter

background

[in]  Der neue Wert des Flags der Objektzeichnung im Hintergrund.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Background 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get background flag of chart object  
   bool background_flag=object.Background(); 
   if(!background_flag) 
     { 
     //--- set background flag of chart object 
     object.Background(true); 
     } 
  } 