LevelStyle (Get-Methode)

Erhält den Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
   int  level      // Nummer der Ebene
   ) const

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Der Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

LevelStyle (Set-Methode)

Setzt den Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

int  LevelStyle(
   int              level,     // Nummer der Ebene
   ENUM_LINE_STYLE  style      // Linienstil
   )

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

style

[in]  Der neue Wert des Linienstils der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Stil nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::LevelStyle 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level style of chart object  
      ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i); 
      if(level_style!=STYLE_SOLID
        { 
         //--- set level style of chart object 
         object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID); 
        } 
     } 
  } 