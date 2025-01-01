- ChartId
LevelStyle (Get-Methode)
Erhält den Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.
|
ENUM_LINE_STYLE LevelStyle(
Parameter
level
[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Der Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.
LevelStyle (Set-Methode)
Setzt den Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.
|
int LevelStyle(
Parameter
level
[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.
style
[in] Der neue Wert des Linienstils der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Stil nicht geändert werden konnte.
Beispiel:
|
//--- example for CChartObject::LevelStyle