LevelStyle (Get-Methode)

Erhält den Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

ENUM_LINE_STYLE LevelStyle(

int level

) const

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Der Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

LevelStyle (Set-Methode)

Setzt den Linienstil der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

int LevelStyle(

int level,

ENUM_LINE_STYLE style

)

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

style

[in] Der neue Wert des Linienstils der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Stil nicht geändert werden konnte.

Beispiel: