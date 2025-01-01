DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectShiftObject 

ShiftObject

Verschiebt ein grafisches Objekt des Charts.

bool  ShiftObject(
   datetime  d_time,      // Inkrement der Zeitkoordinate
   double    d_price      // Inkrement der Preiskoordinate 
   )

Parameter

d_time

[in]   Inkrement der Zeitkoordinate aller Ankerpunkten

d_price

[in]   Inkrement der Preiskoordinate aller Ankerpunkten

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Objekt nicht verschiebt werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::ShiftObject  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //--- shift chart object  
   object.ShiftObject(d_time,d_price);  
  }  