Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectSetInteger 

SetInteger

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectSetInteger() für die Änderung der integer-Eigenschaften (der Typen bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen des Funktionsaufrufs:

Setzt den Wert der Eigenschaft die keinen Modifikator erfordert

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,     // Identifikator der integer-Eigenschaft
   long                           value        // Wert
   )

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer integer-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

value

[in]  Der neue Wert der integer-Eigenschaft.

Setzt den Wert der Eigenschaft mit einem Modifikator

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,      // Identifikator der integer-Eigenschaft
   int                            modifier,     // Modifikator
   long                           value         // Wert
   )

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer integer-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in]  Modifikator (Index) der integer-Eigenschaft.

value

[in]  Der neue Wert der integer-Eigenschaft.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die integer-Eigenschaft nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::SetInteger  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- set new color of chart object   
   if(!object.SetInteger(OBJPROP_COLOR,clrRed))  
     {  
      printf("Set integer property error %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set levels width  
      if(!object.SetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,i))  
        {  
         printf("Set integer property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  