SetInteger

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectSetInteger() für die Änderung der integer-Eigenschaften (der Typen bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen des Funktionsaufrufs:

Setzt den Wert der Eigenschaft die keinen Modifikator erfordert

bool SetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long value

)

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer integer-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

value

[in] Der neue Wert der integer-Eigenschaft.

Setzt den Wert der Eigenschaft mit einem Modifikator

bool SetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long value

)

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer integer-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in] Modifikator (Index) der integer-Eigenschaft.

value

[in] Der neue Wert der integer-Eigenschaft.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die integer-Eigenschaft nicht geändert werden konnte.

Beispiel: