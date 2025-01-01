DokumentationKategorien
Delete

Löscht ein gebundenes grafisches Objekt des Charts.

bool  Delete()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Objekt nicht gelöscht werden kann.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Delete 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- detach chart object  
   if(!object.Delete()) 
     { 
      printf("Object delete error"); 
      return
     } 
  } 