GetInteger

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectGetInteger() zum Erhalten der integer-Eigenschaften (der Typen bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen des Funktionsaufrufs:

Erhalten von Eigenschaftswert ohne Validierung

long  GetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER  prop_id,         // Identifikator der integer-Eigenschaft
   int                           modifier=-1      // Modifikator
   ) const

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier=-1

[in]  Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.

Rückgabewert

Ein Wert der integer-Eigenschaft beim Erfolg, 0 - wenn double-Eigenschaft nicht erhalten werden kann.

Erhalten von Eigenschaftswert mit Validierung

bool  GetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER  prop_id,      // Identifikator der integer-Eigenschaft
   int                           modifier,     // Modifikator
   long&                         value         // Referenz an die Variable
   ) const

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer integer-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in]  Modifikator (Index) der integer-Eigenschaft.

value

[out]  Die Referenz an die Variable um den Wert der integer-Eigenschaft zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die integer-Eigenschaft nicht erhalten werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::GetInteger 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get color of chart object by easy method 
   printf("Objects color is %s",ColorToString(object.GetInteger(OBJPROP_COLOR),true)); 
   //--- get color of chart object by classic method 
   long color_value; 
   if(!object.GetInteger(OBJPROP_COLOR,0,color_value)) 
     { 
      printf("Get integer property error %d",GetLastError()); 
      return
     } 
   else 
      printf("Objects color is %s",color_value); 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get levels width by easy method 
      printf("Level %d width is %d",i,object.GetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i)); 
      //--- get levels width by classic method 
      long width_value; 
      if(!object.GetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,width_value)) 
        { 
         printf("Get integer property error %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Level %d width is %d",i,width_value); 
     } 
  } 