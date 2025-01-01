GetInteger

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectGetInteger() zum Erhalten der integer-Eigenschaften (der Typen bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen des Funktionsaufrufs:

Erhalten von Eigenschaftswert ohne Validierung

long GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier=-1

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier=-1

[in] Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.

Rückgabewert

Ein Wert der integer-Eigenschaft beim Erfolg, 0 - wenn double-Eigenschaft nicht erhalten werden kann.

Erhalten von Eigenschaftswert mit Validierung

bool GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long& value

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer integer-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in] Modifikator (Index) der integer-Eigenschaft.

value

[out] Die Referenz an die Variable um den Wert der integer-Eigenschaft zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die integer-Eigenschaft nicht erhalten werden konnte.

Beispiel: