CChartObjectBitmap

Klasse CChartObjectBirmap ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Bitmap".

Beschreibung

Klasse CChartObjectBitmap bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Bitmap".

Deklaration

class CChartObjectBitmap : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectBitmap

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Bitmap" Eigenschaften BmpFile Erhält/setzt die Eigenschaft "Name der BMP-Datei" X_Offset Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" Y_Offset Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

