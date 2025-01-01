DokumentationKategorien
CChartObjectBitmap

Klasse CChartObjectBirmap ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Bitmap".

Beschreibung

Klasse CChartObjectBitmap bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Bitmap".

Deklaration

   class CChartObjectBitmap : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBitmap

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Bitmap"

Eigenschaften

 

BmpFile

Erhält/setzt die Eigenschaft "Name der BMP-Datei"

X_Offset

Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs"

Y_Offset

Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objekteigenschaften, Grafische Objekte