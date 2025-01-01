- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Price (Get-Methode)
Erhält die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.
|
double Price(
Parameter
point
[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat diesen Punkt nicht, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.
Price (Set-Methode)
Setzt die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.
|
bool Price(
Parameter
point
[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.
new_price
[in] Der neue Wert der Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Preiskoordinate nicht geändert werden konnte.
Beispiel:
|
//--- example for CChartObject::Price