DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectPrice 

Price (Get-Methode)

Erhält die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

double  Price(
   int  point      // die Nummer des Punktes
   ) const

Parameter

point

[in]  Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat diesen Punkt nicht, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.

Price (Set-Methode)

Setzt die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

bool  Price(
   int     point,         // Punktnummer
   double  new_price      // Preis
   )

Parameter

point

[in]  Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

new_price

[in]  Der neue Wert der Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Preiskoordinate nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Price  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- get price of point chart object   
      double point_price=object.Price(i);  
      if(point_price!=price)  
        {  
         //--- set price of point chart object  
         object.Price(i,price);  
        }  
     }  
  }  