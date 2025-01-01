Price (Get-Methode)

Erhält die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

double Price(

int point

) const

Parameter

point

[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat diesen Punkt nicht, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.

Price (Set-Methode)

Setzt die Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

bool Price(

int point,

double new_price

)

Parameter

point

[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

new_price

[in] Der neue Wert der Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Preiskoordinate nicht geändert werden konnte.

Beispiel: