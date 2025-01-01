DokumentationKategorien
GetString

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectGetString() zum Erhalten der string-Eigenschaften eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen vom Funktionsaufruf:

Erhalten von Eigenschaftswert ohne Validierung

string  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,         // Identifikator der string-Eigenschaft
   int                          modifier=-1      // Modifikator 
   ) const

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer string-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier=-1

[in]  Modifikator (Index) der string-Eigenschaft.

Rückgabewert

Ein Wert der integer-Eigenschaft beim Erfolg, "" - wenn double-Eigenschaft nicht erhalten werden kann.

Erhalten von Eigenschaftswert mit Validierung

bool  GetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING  prop_id,      // Identifikator der string-Eigenschaft
   int                          modifier,     // Modifikator
   string&                      value         // Referenz an die Variable
   ) const

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer string-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in]  Modifikator (Index) der string-Eigenschaft.

value

[out]  Die Referenz an die Variable um den Wert der string-Eigenschaft zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die string-Eigenschaft nicht erhalten werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::GetString 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   string       value; 
   //--- get name of chart object by easy method 
   printf("Object name is '%s'",object.GetString(OBJPROP_NAME)); 
   //--- get name of chart object by classic method 
   if(!object.GetString(OBJPROP_NAME,0,value)) 
     { 
      printf("Get string property error %d",GetLastError()); 
      return
     } 
   else 
      printf("Object name is '%s'",value); 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get levels description by easy method 
      printf("Level %d description is '%s'",i,object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i)); 
      //--- get levels description by classic method 
      if(!object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,value)) 
        { 
         printf("Get string property error %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Level %d description is '%s'",i,value); 
     } 
  } 