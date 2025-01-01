GetString

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectGetString() zum Erhalten der string-Eigenschaften eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen vom Funktionsaufruf:

Erhalten von Eigenschaftswert ohne Validierung

string GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier=-1

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer string-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier=-1

[in] Modifikator (Index) der string-Eigenschaft.

Rückgabewert

Ein Wert der integer-Eigenschaft beim Erfolg, "" - wenn double-Eigenschaft nicht erhalten werden kann.

Erhalten von Eigenschaftswert mit Validierung

bool GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string& value

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer string-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in] Modifikator (Index) der string-Eigenschaft.

value

[out] Die Referenz an die Variable um den Wert der string-Eigenschaft zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die string-Eigenschaft nicht erhalten werden konnte.

Beispiel: