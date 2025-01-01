DokumentationKategorien
Selectable (Get-Methode)

Erhält das Flag der "Wählbarkeit" eines grafischen Objektes. Mit anderen Worten, ob ein grafisches Objekt ausgewählt werden kann.

bool  Selectable() const

Rückgabewert

Das Flag der "Wählbarkeit" eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.

Selectable (Set-Methode)

Setzt das Flag der "Wählbarkeit" eines grafischen Objektes.

bool  Selectable(
   bool  selectable      // Flagwert
   )

Parameter

selectable

[in]  Der neue Wert des Flags der "Wählbarkeit" eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Selectable  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get the "selectable" flag of chart object
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- set the "selectable" flag of chart object
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  