Nachschlagewerk MQL5 CChartObjectLevelValue 

LevelValue (Get-Methode)

Erhält den Wert der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

double  LevelValue(
   int  level      // Nummer der Ebene
   ) const

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Der Wert der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.

LevelValue (Set-Methode)

Setzt den Wert der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

bool  LevelValue(
   int     level,         // Nummer der Ebene
   double  new_value      // der neue Wert
   )

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

new_value

[in]  Der neue Wert der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Ebenen nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::LevelValue  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- get level value of chart object   
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- set level value of chart object  
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  