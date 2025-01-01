LevelValue (Get-Methode)

Erhält den Wert der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

double LevelValue(

int level

) const

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Der Wert der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird EMPTY_VALUE zurückgegeben.

LevelValue (Set-Methode)

Setzt den Wert der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

bool LevelValue(

int level,

double new_value

)

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

new_value

[in] Der neue Wert der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Ebenen nicht geändert werden konnte.

Beispiel: