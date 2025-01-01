DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectAttach 

Attach

Bindet ein grafisches Objekt an eine Klasseninstanz.

bool  Attach(
   long    chart_id,     // Chart ID
   string  name,         // Objektname
   int     window,       // Chartfenster
   int     points        // die Anzahl der Punkte
   )

Parameter

chart_id

[out]  Chart ID.

name

[in]  Name des grafischen Objektes.

window

[in]  Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).

points

[in]  Die Anzahl der Ankerpunkte des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Objekt nicht gebunden werden kann.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Attach 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- attach chart object  
   if(!object.Attach(ChartID(),"MyObject",0,2)) 
     { 
      printf("Object attach error"); 
      return
     } 
  } 