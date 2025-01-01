Attach

Bindet ein grafisches Objekt an eine Klasseninstanz.

bool Attach(

long chart_id,

string name,

int window,

int points

)

Parameter

chart_id

[out] Chart ID.

name

[in] Name des grafischen Objektes.

window

[in] Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).

points

[in] Die Anzahl der Ankerpunkte des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Objekt nicht gebunden werden kann.

Beispiel: