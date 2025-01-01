CChartObjectArrow

Klasse CChartObjectArrow ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften von grafischen Objekten "Pfeile".

Beschreibung

Klasse CChartObjectArrow bietet ihren abgeleiteten Klassen den Zugriff auf die allgemeine Eigenschaften von Objekten "Pfeile".

Deklaration

class CChartObjectArrow : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectArrow Direkte Ableitungen CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Pfeil" Eigenschaften ArrowCode Erhält/setzt den Text den Zeichencode Anchor Erhält/setzt den Bindungstyp Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objektbindungsmethoden, Grafische Objekte