DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Pfeile"CChartObjectArrow 

CChartObjectArrow

Klasse CChartObjectArrow ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften von grafischen Objekten "Pfeile".

Beschreibung

Klasse CChartObjectArrow bietet ihren abgeleiteten Klassen den Zugriff auf die allgemeine Eigenschaften von Objekten "Pfeile".

Deklaration

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

Direkte Ableitungen

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Pfeil"

Eigenschaften

 

ArrowCode

Erhält/setzt den Text den Zeichencode

Anchor

Erhält/setzt den Bindungstyp

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Sehen Sie auch

Objekttypen, Objektbindungsmethoden, Grafische Objekte