CChartObjectArrow
Klasse CChartObjectArrow ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften von grafischen Objekten "Pfeile".
Beschreibung
Klasse CChartObjectArrow bietet ihren abgeleiteten Klassen den Zugriff auf die allgemeine Eigenschaften von Objekten "Pfeile".
Deklaration
class CChartObjectArrow : public CChartObject
Kopf
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
Vererbungshierarchie
CChartObjectArrow
Direkte Ableitungen
CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp
Gruppen der Klassenmethode
Erstellung
Erstellt ein grafisches Objekt "Pfeil"
Eigenschaften
Erhält/setzt den Text den Zeichencode
Erhält/setzt den Bindungstyp
Eingabe/Ausgabe
virtual Save
Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei
virtual Load
Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
