Klasse CChartObjectElliottWave3 ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Korrektur-Welle".

Beschreibung

Klasse CChartObjectElliottWave3 bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Korrektur-Welle".

Deklaration

   class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

Direkte Ableitungen

CChartObjectElliottWave5

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Korrektur-Welle"

Eigenschaften

 

Degree

Erhält/setzt die Eigenschaft "Grad"

Lines

Erhält/setzt ein Eigenschaft "Linienanzeige"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Direkte abgeleitete Klasse:

