CChartObjectElliottWave3

Klasse CChartObjectElliottWave3 ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Korrektur-Welle".

Beschreibung

Klasse CChartObjectElliottWave3 bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Korrektur-Welle".

Deklaration

class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectElliottWave3 Direkte Ableitungen CChartObjectElliottWave5

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Korrektur-Welle" Eigenschaften Degree Erhält/setzt die Eigenschaft "Grad" Lines Erhält/setzt ein Eigenschaft "Linienanzeige" Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Direkte abgeleitete Klasse:

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte