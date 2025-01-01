LevelsCount (Get-Methode)

Erhält die Anzahl der Ebenen eines grafischen Objektes.

int LevelsCount() const

Rückgabewert

Die Anzahl der Ebenen eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

LevelsCount (Set-Methode)

Setzt die Anzahl der Ebenen eines grafischen Objektes.

bool LevelsCount(

int levels

)

Parameter

levels

[in] Die neue Anzahl der Ebenen eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Anzahl der Ebenen nicht geändert werden konnte.

Beispiel: