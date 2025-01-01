DokumentationKategorien
CChartObjectLevelsCount 

LevelsCount (Get-Methode)

Erhält die Anzahl der Ebenen eines grafischen Objektes.

int  LevelsCount() const

Rückgabewert

Die Anzahl der Ebenen eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

LevelsCount (Set-Methode)

Setzt die Anzahl der Ebenen eines grafischen Objektes.

bool  LevelsCount(
   int  levels      // die Anzahl der Ebenen
   )

Parameter

levels

[in]  Die neue Anzahl der Ebenen eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Anzahl der Ebenen nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::LevelsCount 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get levels count of chart object  
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- set levels count of chart object  
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 