CChartObjectFiboFan

Klasse CChartObjectFiboFan ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Fibonacci-Fächer".

Beschreibung

Klasse CChartObjectFiboFan bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Fibonacci-Fächer".

Deklaration

   class CChartObjectFiboFan : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboFan

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Fibonacci-Fächer"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte