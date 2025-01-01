LevelDescription (Get-Methode)

Erhält die Beschreibung (den Text) der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

string LevelDescription(

int level

) const

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Beschreibung (der Text) der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird NULL zurückgegeben.

LevelDescription (Set-Methode)

Setzt die Beschreibung (den Text) der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

bool LevelDescription(

int level,

string text

)

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

text

[in] Der neue Wert der Beschreibung (des Textes) der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Beschreibung (der Text) nicht geändert werden konnte.

Beispiel: