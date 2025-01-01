DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectLevelDescription 

LevelDescription (Get-Methode)

Erhält die Beschreibung (den Text) der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

string  LevelDescription(
   int  level       // Nummer der Ebene
   ) const

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Beschreibung (der Text) der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird NULL zurückgegeben.

LevelDescription (Set-Methode)

Setzt die Beschreibung (den Text) der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

bool  LevelDescription(
   int     level,      // Nummer der Ebene
   string  text        // Text
   )

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

text

[in]  Der neue Wert der Beschreibung (des Textes) der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Beschreibung (der Text) nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::LevelDescription 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level description of chart object  
      string level_description=object.LevelDescription(i); 
      if(level_description==""
        { 
         //--- set level description of chart object 
         object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i)); 
        } 
     } 
  } 