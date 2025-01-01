DokumentationKategorien
Name (Get-Methode)

Erhält den Namen eines grafischen Objektes.

string  Name() const

Rückgabewert

Der Name eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird NULL zurückgegeben.

Name (Set-Methode)

Setzt den Namen eines grafischen Objektes

bool  Name(
   string  name      // der neue Namen
   )

Parameter

name

[in]  Der neue Name eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Name nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Name   
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;   
   //--- get name of chart object    
   string object_name=object.Name();   
   if(object_name!="MyChartObject")   
     {   
     //--- set name of chart object   
     object.Name("MyChartObject");   
     }   
  }   