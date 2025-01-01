Name (Get-Methode)

Erhält den Namen eines grafischen Objektes.

string Name() const

Rückgabewert

Der Name eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird NULL zurückgegeben.

Name (Set-Methode)

Setzt den Namen eines grafischen Objektes

bool Name(

string name

)

Parameter

name

[in] Der neue Name eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Name nicht geändert werden konnte.

Beispiel: