DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectChartId 

ChartId

Erhält die ID des Charts, zu dem ein grafisches Objekt gehört.

long  ChartId() const

Rückgabewert

Die ID des Charts auf dem ein grafisches Objekt sich befindet. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird -1 zurückgegeben.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::ChartId 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get chart idintifier of chart object  
   long chart_id=object.ChartId(); 
  } 