Selected (Get-Methode)

Erhält das Flag der Objektwahl. Mit anderen Worten, ob ein grafisches Objekt gewählt ist oder nicht.

bool Selected() const

Rückgabewert

Das Flag der Wahl eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben.

Selected (Set-Methode)

Setzt das Flag der Objektwahl.

bool Selected(

bool selected

)

Parameter

selected

[in] Der neue Wert des Flags der Objektwahl.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte.

Beispiel: