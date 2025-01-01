DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectColor 

Color (Get-Methode)

Erhält die Linienfarbe eines grafischen Objektes.

color  Color() const

Rückgabewert

Die Linienfarbe eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

Color (Set-Methode)

Setzt die Linienfarbe eines grafischen Objektes.

bool  Color(
   color  new_color      // die neue Farbe
   )

Parameter

new_color

[in]  Der neue Wert der Linienfarbe eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Color 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get color of chart object  
   color object_color=object.Color(); 
   if(object_color!=clrRed
     { 
     //--- set color of chart object 
     object.Color(clrRed); 
     } 
  } 