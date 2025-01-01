Color (Get-Methode)

Erhält die Linienfarbe eines grafischen Objektes.

color Color() const

Rückgabewert

Die Linienfarbe eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird CLR_NONE zurückgegeben.

Color (Set-Methode)

Setzt die Linienfarbe eines grafischen Objektes.

bool Color(

color new_color

)

Parameter

new_color

[in] Der neue Wert der Linienfarbe eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Farbe nicht geändert werden konnte.

Beispiel: