Z_Order (Get - Methode)

Erhält die Priorität eines grafischen Objektes für Erhaltung eines Ereignisses von Mausklick auf den Chart (CHARTEVENT_CLICK).

long Z_Order() const

Rückgabewert

Die Priorität grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Z_Order (Set-Methode)

Setzt die Priorität eines grafischen Objektes für Erhaltung eines Ereignisses von Mausklick auf den Chart (CHARTEVENT_CLICK).

bool Z_Order(

long value

)

Parameter

value

[in] Die neue Priorität des grafischen Objektes für Erhaltung des Ereignisses CHARTEVENT_CLICK.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Priorität nicht geändert werden konnte.

Hinweis

Eigenschaft Z_Order wird verwendet, um eine Priorität während der Verarbeitung vom Mausklick auf die Objekte zu steuern. Die Werte größer als der Standardwert (0) erhöhen die Priorität eines Objektes bei der Verarbeitung von Mausklicks.