CChartObjectCycles

Klasse CChartObjectCycles ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Zykluslinien".

Beschreibung

Klasse CChartObjectCycles bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Zykluslinien".

Deklaration

   class CChartObjectCycles : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectCycles

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Zykluslinien"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte