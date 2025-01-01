CChartObjectFiboArc

Klasse CChartObjectFibo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Fibonacci-Bogen".

Beschreibung

Klasse CChartObjectFiboArc bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Fibonacci-Bogen".

Deklaration

class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectFiboArc

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Fibonacci-Bogen" Eigenschaften Scale Erhält/setzt die Eigenschaft "Maßstab" Ellipse Erhält/setzt die Eigenschaft "Ellipse" Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte