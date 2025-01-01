DokumentationKategorien
CChartObjectFiboArc

Klasse CChartObjectFibo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Fibonacci-Bogen".

Beschreibung

Klasse CChartObjectFiboArc bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Fibonacci-Bogen".

Deklaration

   class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Fibonacci-Bogen"

Eigenschaften

 

Scale

Erhält/setzt die Eigenschaft "Maßstab"

Ellipse

Erhält/setzt die Eigenschaft "Ellipse"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte