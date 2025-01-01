Description (Get-Methode)

Erhält die Beschreibung (Text) eines grafischen Objektes.

string Description() const

Rückgabewert

Die Beschreibung (Text) eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird NULL zurückgegeben.

Description (Set-Methode)

Setzt die Beschreibung (Text) eines grafischen Objektes.

bool Description(

string text

)

Parameter

text

[in] Der neue Wert der Beschreibung (des Textes) eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Beschreibung (der Text) nicht geändert werden konnte.

Beispiel: