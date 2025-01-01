DokumentationKategorien
Description (Get-Methode)

Erhält die Beschreibung (Text) eines grafischen Objektes.

string  Description() const

Rückgabewert

Die Beschreibung (Text) eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird NULL zurückgegeben.

Description (Set-Methode)

Setzt die Beschreibung (Text) eines grafischen Objektes.

bool  Description(
   string  text      // Text
   )

Parameter

text

[in]  Der neue Wert der Beschreibung (des Textes) eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Beschreibung (der Text) nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Description 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get description of chart object  
   string description=object.Description(); 
   if(description==""
     { 
      //--- set description of chart object 
      object.Description("MyObject"); 
     } 
  } 