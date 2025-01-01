Timeframes (Get-Methode)

Erhält das Flag der Sichtbarkeit eines grafischen Objektes.

int Timeframes() const

Rückgabewert

Das Flag der Sichtbarkeit eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Timeframes (Set-Methode)

Setzt das Flag der Sichtbarkeit eines grafischen Objektes.

bool Timeframes(

int new_timeframes

)

Parameter

new_timeframes

[in] Neue Sichtbarkeitsflage eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Flags nicht geändert werden konnten.

Beispiel: