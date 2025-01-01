DokumentationKategorien
Timeframes (Get-Methode)

Erhält das Flag der Sichtbarkeit eines grafischen Objektes.

int  Timeframes() const

Rückgabewert

Das Flag der Sichtbarkeit eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Timeframes (Set-Methode)

Setzt das Flag der Sichtbarkeit eines grafischen Objektes.

bool  Timeframes(
   int  new_timeframes      // Flags der Sichtbarkeit
   )

Parameter

new_timeframes

[in]  Neue Sichtbarkeitsflage eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Flags nicht geändert werden konnten.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Timeframes  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get timeframes of chart object   
   int timeframes=object.Timeframes();  
   if(!(timeframes&OBJ_PERIOD_H1))  
     {  
      //--- set timeframes of chart object  
      object.Timeframes(timeframes|OBJ_PERIOD_H1);  
     }  
  }  