Tooltip (Get-Methode)

Erhält den Text von Tooltip.

string Tooltip() const

Rückgabewert

Tooltip-Text eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird NULL zurückgegeben.

Tooltip (Set-Methode)

Setzt den Text von Tooltip.

bool Tooltip(

string new_tooltip

)

Parameter

new_tooltip

[in] Der neue Wert des Tooltip-Textes eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Tooltip-Text nicht geändert werden konnte.

Bemerkung:

Wenn die Eigenschaft nicht gesetzt ist, wird ein durch den Terminal automatisch generierter Tooltip angezeigt. Ein Tooltip kann ausgeschaltet werden - setzen sie den Wert "

" (Zeilenumbruch).