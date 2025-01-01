- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Tooltip (Get-Methode)
Erhält den Text von Tooltip.
|
string Tooltip() const
Rückgabewert
Tooltip-Text eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird NULL zurückgegeben.
Tooltip (Set-Methode)
Setzt den Text von Tooltip.
|
bool Tooltip(
Parameter
new_tooltip
[in] Der neue Wert des Tooltip-Textes eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Tooltip-Text nicht geändert werden konnte.
Bemerkung:
Wenn die Eigenschaft nicht gesetzt ist, wird ein durch den Terminal automatisch generierter Tooltip angezeigt. Ein Tooltip kann ausgeschaltet werden - setzen sie den Wert "\n" (Zeilenumbruch).