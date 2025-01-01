DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische Objekte 

Grafische Objekte

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen von Grafischen Objekten und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von Grafischen Objekten, sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von benutzerdefinierten Anwendungen (Skripte, Expert Advisors).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf grafische Objekte) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\ChartObjects.

Klasse/Gruppe

Beschreibung

CChartObject

Die Basisklasse der grafischen Objekt

Linien

Klassengruppe "Linien"

Kanäle

Klassengruppe "Kanäle"

Gann-Werkzeuge

Klassengruppe "Gann"

Fibonacci-Werkzeuge

Klassengruppe "Fibonacci"

Elliott Werkzeuge

Klassengruppe "Elliott"

Figuren

Klassengruppe "Figuren"

Pfeile

Gruppenklasse "Pfeile"

Steuerelemente

Klassengruppe "Steuerelemente"