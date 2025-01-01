Grafische Objekte

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen von Grafischen Objekten und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von Grafischen Objekten, sparen Sie Zeit bei der Entwicklung von benutzerdefinierten Anwendungen (Skripte, Expert Advisors).

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf grafische Objekte) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\ChartObjects.