Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Grafische Objekte CChartObject Load 

Load

Lädt die Objektparameter aus einer Datei.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Datei-Handle
   )

Parameter

file_handle

[in]  Handle einer Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Load 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int           file_handle; 
   CChartObject  object; 
   //--- open file 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!object.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- file load error 
         printf("File load: Error %d!",GetLastError()); 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- use object 
   //--- . . . 
  } 