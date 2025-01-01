DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectSave 

Save

Speichert die Parameter des Objektes in einer Datei.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // Datei-Handle
   )

Parameter

file_handle

[in]  Handle einer Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Save   
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   int          file_handle;   
   CChartObject object=new CChartObject;   
   //--- set object parameters   
   //--- . . .   
   //--- open file   
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);   
   if(file_handle>=0)   
     {   
      if(!object.Save(file_handle))   
        {   
         //--- file save error   
         printf("File save: Error %d!",GetLastError());   
         FileClose(file_handle);   
         //---   
         return;   
        }   
      FileClose(file_handle);   
     }   
  }   