SetPoint

Setzt die neue Koordinaten des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

bool SetPoint(

int point,

datetime new_time,

double new_price

)

Parameter

point

[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

new_time

[in] Der neue Wert der Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

new_price

[in] Der neue Wert der Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Koordinaten des Punktes nicht geändert werden konnte.

Beispiel: