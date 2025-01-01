DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectSetPoint 

SetPoint

Setzt die neue Koordinaten des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

bool  SetPoint(
   int       point,         // Punktnummer
   datetime  new_time,      // Zeitkoordinate
   double    new_price      // Preiskoordinate
   )

Parameter

point

[in]  Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

new_time

[in]  Der neue Wert der Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

new_price

[in]  Der neue Wert der Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Koordinaten des Punktes nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::SetPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- set point of chart object  
      object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
     }  
  }  