CChartObjectFiboTimes
Beschreibung
Klasse CChartObjectFiboTimes bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Fibonacci-Zeitzonen".
Deklaration
class CChartObjectFiboTimes : public CChartObject
Kopf
#include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>
Vererbungshierarchie
CChartObjectFiboTimes
Gruppen der Klassenmethode
Erstellung
Erstellt ein grafisches Objekt "Fibonacci-Zeitzonen"
Eingabe/Ausgabe
|
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint, Save, Load
