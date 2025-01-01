DokumentationKategorien
CChartObjectFiboTimes

Klasse CChartObjectFiboExpansion ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Fibonacci-Zeitzonen".

Beschreibung

Klasse CChartObjectFiboTimes bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Fibonacci-Zeitzonen".

Deklaration

   class CChartObjectFiboTimes : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboTimes

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Fibonacci-Zeitzonen"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

