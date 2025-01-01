GetDouble

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectGetDouble() zum Erhalten der double-Eigenschaften (der Typen float und double) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen vom Funktionsaufruf:

Erhalten von Eigenschaftswert ohne Validierung

double GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier=-1

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier=-1

[in] Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.

Rückgabewert

Ein Wert der double-Eigenschaft beim Erfolg, EMPTY_VALUE - wenn double-Eigenschaft nicht erhalten werden kann.

Erhalten von Eigenschaftswert mit Validierung

bool GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double& value

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in] Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.

value

[out] Die Referenz an die Variable um den Wert der double-Eigenschaft zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die double-Eigenschaft nicht erhalten werden konnte.

Beispiel: