- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetDouble
Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectGetDouble() zum Erhalten der double-Eigenschaften (der Typen float und double) eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen vom Funktionsaufruf:
Erhalten von Eigenschaftswert ohne Validierung
|
double GetDouble(
Parameter
prop_id
[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.
modifier=-1
[in] Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.
Rückgabewert
Ein Wert der double-Eigenschaft beim Erfolg, EMPTY_VALUE - wenn double-Eigenschaft nicht erhalten werden kann.
Erhalten von Eigenschaftswert mit Validierung
|
bool GetDouble(
Parameter
prop_id
[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft eines grafischen Objektes.
modifier
[in] Modifikator (Index) der double-Eigenschaft.
value
[out] Die Referenz an die Variable um den Wert der double-Eigenschaft zu platzieren.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die double-Eigenschaft nicht erhalten werden konnte.
Beispiel:
|
//--- example for CChartObject::GetDouble