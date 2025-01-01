DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectCreateTime 

CreateTime

Erhält die Objekterstellungszeit.

datetime  CreateTime() const

Rückgabewert

Die Erstellungszeit eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::CreateTime  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get create time of chart object   
   datetime create_time=object.CreateTime();  
  }  