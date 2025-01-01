DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectType 

Type

Erhält die Identifikator des Typs eines grafischen Objektes.

virtual int  Type() const

Rückgabewert

Identifikator des Objekttyps (für CChartObject – 0x8888).

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Type   
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;
   //--- get object type   
   int type=object.Type();   
  }   