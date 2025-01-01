DokumentationKategorien
SetString

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectSetString() für die Änderung der string-Eigenschaften eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen vom Funktionsaufruf:

Setzt den Wert der Eigenschaft die keinen Modifikator erfordert

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // Identifikator der string-Eigenschaft
   string                        value        // Wert
   )

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer string-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

value

[in]  Der neue Wert der string-Eigenschaft.

Setzt den Wert der Eigenschaft mit einem Modifikator

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // Identifikator der string-Eigenschaft
   int                           modifier,     // Modifikator
   string                        value         // Wert
   )

Parameter

prop_id

[in]  Die Identifikator einer string-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in]  Modifikator (Index) der string-Eigenschaft.

value

[in]  Der neue Wert der string-Eigenschaft.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die string-Eigenschaft nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::SetString  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- set new name of chart object   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))  
     {  
      printf("Set string property error %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set levels description  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("Set string property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  