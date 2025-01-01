SetString

Bietet einen einfachen Zugriff auf Funktionen API MQL5 ObjectSetString() für die Änderung der string-Eigenschaften eines an die Klasseninstanz gebundenen Objektes. Es gibt zwei Versionen vom Funktionsaufruf:

Setzt den Wert der Eigenschaft die keinen Modifikator erfordert

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string value

)

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer string-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

value

[in] Der neue Wert der string-Eigenschaft.

Setzt den Wert der Eigenschaft mit einem Modifikator

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string value

)

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer string-Eigenschaft eines grafischen Objektes.

modifier

[in] Modifikator (Index) der string-Eigenschaft.

value

[in] Der neue Wert der string-Eigenschaft.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die string-Eigenschaft nicht geändert werden konnte.

Beispiel: