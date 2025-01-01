CChartObjectVLine

Klasse CChartObjectVLine ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "vertikale Linie".

Beschreibung

Klasse CChartObjectVLine bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "vertikale Linie".

Deklaration

class CChartObjectVLine : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectVLine

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "vertikale Linie". Eingabe/Ausgabe virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint, Save, Load

