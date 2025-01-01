DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Linien"CChartObjectVLine 

CChartObjectVLine

Klasse CChartObjectVLine ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "vertikale Linie".

Beschreibung

Klasse CChartObjectVLine bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "vertikale Linie".

Deklaration

   class CChartObjectVLine : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectVLine

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "vertikale Linie".

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

