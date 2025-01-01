DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Figuren"CChartObjectRectangle 

CChartObjectRectangle

Klasse CChartObjectRectangle ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Rechteck".

Beschreibung

Klasse CChartObjectRectangle bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Rechteck".

Deklaration

   class CChartObjectRectangle : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectRectangle

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Rechteck"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

