ShiftPoint

Verschiebt den angegebenen Ankerpunkt eines grafischen Objektes.

bool  ShiftPoint(
   int       point,       // Punktnummer
   datetime  d_time,      // Inkrement der Zeitkoordinate
   double    d_price      // Inkrement der Preiskoordinate
   )

Parameter

point

[in]  Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

d_time

[in]  Inkrement der Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

d_price

[in]  Inkrement der Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Punkt nicht verschiebt werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::ShiftPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- shift point of chart object  
      object.ShiftPoint(0,d_time,d_price);  
     }  
  }  