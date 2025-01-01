ShiftPoint

Verschiebt den angegebenen Ankerpunkt eines grafischen Objektes.

bool ShiftPoint(

int point,

datetime d_time,

double d_price

)

Parameter

point

[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

d_time

[in] Inkrement der Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

d_price

[in] Inkrement der Preiskoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Punkt nicht verschiebt werden konnte.

Beispiel: