- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
CChartObjectBmpLabel
Klasse CChartObjectBmpLabel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Bitmap Label".
Beschreibung
Klasse CChartObjectBmpLabel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Bitmap Label".
Deklaration
|
class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject
Kopf
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CChartObjectBmpLabel
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein grafisches Objekt "Bitmap Label"
|
Eigenschaften
|
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung"
|
Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"
|
Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Name der BMP-Datei" für den On-Zustand (gedrückt)
|
Erhält/setzt die Eigenschaft "Name der BMP-Datei" für den Off-Zustand (nicht gedrückt)
|
Erhält/setzt die Tastenzustand (gedrückt/nicht gedrückt)
|
"Stub" für Zeitkoordinateänderung
|
"Stub" für Preiskoordinateänderung
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei
|
virtual Load
|
Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Sehen Sie auch
