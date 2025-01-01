CChartObjectBmpLabel

Klasse CChartObjectBmpLabel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Bitmap Label".

Beschreibung

Klasse CChartObjectBmpLabel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Bitmap Label".

Deklaration

class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectBmpLabel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Bitmap Label" Eigenschaften X_Distance Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate" Y_Distance Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate" X_Offset Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" Y_Offset Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs" Corner Erhält/setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung" X_Size Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse" Y_Size Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse" BmpFileOn Erhält/setzt die Eigenschaft "Name der BMP-Datei" für den On-Zustand (gedrückt) BmpFileOff Erhält/setzt die Eigenschaft "Name der BMP-Datei" für den Off-Zustand (nicht gedrückt) State Erhält/setzt die Tastenzustand (gedrückt/nicht gedrückt) Time "Stub" für Zeitkoordinateänderung Price "Stub" für Preiskoordinateänderung Eingabe/Ausgabe virtual Save Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei virtual Load Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

