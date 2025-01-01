DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteSteuerelementeCChartObjectBmpLabel 

CChartObjectBmpLabel

Klasse CChartObjectBmpLabel ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des grafischen Objekts "Bitmap Label".

Beschreibung

Klasse CChartObjectBmpLabel bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Bitmap Label".

Deklaration

   class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Bitmap Label"

Eigenschaften

 

X_Distance

Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate"

Y_Distance

Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate"

X_Offset

Erhält/setzt die Eigenschaft "X-Koordinate des Gültigkeitsbereichs"

Y_Offset

Erhält/setzt die Eigenschaft "Y-Koordinate des Gültigkeitsbereichs"

Corner

Erhält/setzt die Eigenschaft "Chartecke zur Bindung"

X_Size

Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der X-Achse"

Y_Size

Erhält die Eigenschaft "Größe entlang der Y-Achse"

BmpFileOn

Erhält/setzt die Eigenschaft "Name der BMP-Datei" für den On-Zustand (gedrückt)

BmpFileOff

Erhält/setzt die Eigenschaft "Name der BMP-Datei" für den Off-Zustand (nicht gedrückt)

State

Erhält/setzt die Tastenzustand (gedrückt/nicht gedrückt)

Time

"Stub" für Zeitkoordinateänderung

Price

"Stub" für Preiskoordinateänderung

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Virtuelle Methode zum Schreiben in eine Datei

virtual Load

Virtuelle Methode zum Lesen aus einer Datei

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

