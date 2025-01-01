DokumentationKategorien
Detach

Löst ein grafisches Objekt des Charts.

void  Detach()

Rückgabewert

Nichts.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Detach
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- detach chart object 
   object.Detach();
  }