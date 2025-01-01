LevelWidth (Get-Methode)

Erhält die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

int LevelWidth(

int level

) const

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird -1 zurückgegeben.

LevelWidth (Set-Methode)

Setzt die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

bool LevelWidth(

int level,

int new_width

)

Parameter

level

[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

new_width

[in] Der neue Wert der Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Breite nicht geändert werden konnte

Beispiel: