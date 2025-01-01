- ChartId
LevelWidth (Get-Methode)
Erhält die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.
|
int LevelWidth(
Parameter
level
[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird -1 zurückgegeben.
LevelWidth (Set-Methode)
Setzt die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.
|
bool LevelWidth(
Parameter
level
[in] Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.
new_width
[in] Der neue Wert der Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Breite nicht geändert werden konnte
Beispiel:
|
//--- example for CChartObject::LevelWidth