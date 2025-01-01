DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectLevelWidth 

LevelWidth (Get-Methode)

Erhält die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

int  LevelWidth(
   int  level      // Nummer der Ebene
   ) const

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat keine Ebene, wird -1 zurückgegeben.

LevelWidth (Set-Methode)

Setzt die Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

bool  LevelWidth(
   int  level,         // Nummer der Ebene
   int  new_width      // die neue Breite
   )

Parameter

level

[in]  Nummer der Ebene eines grafischen Objektes.

new_width

[in]  Der neue Wert der Linienbreite der angegebenen Ebene eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Breite nicht geändert werden konnte

Beispiel:

//--- example for CChartObject::LevelWidth 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level width of chart object  
      int level_width=object.LevelWidth(i); 
      if(level_width!=1) 
        { 
         //--- set level width of chart object 
         object.LevelWidth(i,1); 
        } 
     } 
  } 