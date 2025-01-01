CChartObjectEllipse

Klasse CChartObjectEllipse ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Ellipse".

Beschreibung

Klasse CChartObjectEllipse bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Ellipse".

Deklaration

class CChartObjectEllipse : public CChartObject

Kopf

#include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CChartObject CChartObjectEllipse

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt ein grafisches Objekt "Ellipse" Eingabe/Ausgabe virtual Type Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CChartObject ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint, Save, Load

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte