Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Figuren"CChartObjectEllipse 

CChartObjectEllipse

Klasse CChartObjectEllipse ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften eines grafischen Objekts "Ellipse".

Beschreibung

Klasse CChartObjectEllipse bietet Zugriff auf die Eigenschaften des Objekts "Ellipse".

Deklaration

   class CChartObjectEllipse : public CChartObject

Kopf

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectEllipse

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Ellipse"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Sehen Sie auch

Objekttypen, Grafische Objekte