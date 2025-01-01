DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteCChartObjectTime 

Time (Get-Methode)

Erhält die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

datetime  Time(
   int  point      // die Nummer des Punktes
   ) const

Parameter

point

[in]  Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat diesen Punkt nicht, wird 0 zurückgegeben.

Time (Set-Methode)

Setzt die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

bool  Time(
   int       point,        // Punktnummer
   datetime  new_time      // Zeit
   )

Parameter

point

[in]  Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

new_time

[in]  Der neue Wert der Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Zeitkoordinate nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Time  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- get time of point chart object   
      datetime point_time=object.Time(i);  
      if(point_time==0)  
        {  
         //--- set time of point chart object  
         object.Time(i,TimeCurrent());  
        }  
     }  
  }  