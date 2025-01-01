- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Time (Get-Methode)
Erhält die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.
|
datetime Time(
Parameter
point
[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.
Rückgabewert
Die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat diesen Punkt nicht, wird 0 zurückgegeben.
Time (Set-Methode)
Setzt die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.
|
bool Time(
Parameter
point
[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.
new_time
[in] Der neue Wert der Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Zeitkoordinate nicht geändert werden konnte.
Beispiel:
|
//--- example for CChartObject::Time