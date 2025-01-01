Time (Get-Methode)

Erhält die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

datetime Time(

int point

) const

Parameter

point

[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

Rückgabewert

Die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes eines grafischen Objektes, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, oder das Objekt hat diesen Punkt nicht, wird 0 zurückgegeben.

Time (Set-Methode)

Setzt die Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

bool Time(

int point,

datetime new_time

)

Parameter

point

[in] Die Nummer des Ankerpunktes eines grafischen Objektes.

new_time

[in] Der neue Wert der Zeitkoordinate des angegebenen Ankerpunktes des grafischen Objektes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Zeitkoordinate nicht geändert werden konnte.

Beispiel: