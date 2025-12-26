经济日历部分

加拿大居民消费价格指数(CPI)月率 m/m (Canada Consumer Price Index (CPI) m/m)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大统计局 (Statistics Canada)
部门：
价格
中级别 0.1% 0.3%
0.2%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-0.6%
0.1%
下次发布 实际值 预测值
以前
加拿大居民消费价格指数(CPI)月率m/m显示了与上月相比，在报告月消费者的固定篮子商品和服务的价格变化。篮子内包含不变或同质同量的商品和服务，因此该指数只显示了单纯的价格变化。

根据在消费支出中所占的份额，篮子中的每一个元素在指数计算中都有一定的权重。篮子每年修订两次。政府提供的没有市场价格的公共商品和服务不在篮子之列。例如，这包括通过医保系统和一些保障类型提供的医疗服务。然而，药物、牙科保健和眼科保健服务却包含在计算之内。计算中还包括酒类和烟草，因为它们代表了一笔可观的支出。

统计数据不包括生活在集体户的人们（在押人员、医院和疗养院的慢性病患者）、生活在印度保留地以及外国的官方代表的人们。

这个指数是根据参考时期进行计算的（目前是2002年），参考值等于100。

居民消费价格指数被用作衡量消费者通胀总体水平变化的指标。它被用于调整合同支付，例如薪资、租金租赁和社会津贴。它也被用作各种经济聚合的平减指数。加拿大央行(BoC)使用CPI来监控其货币政策。分析师和经济学家使用CPI来分析通货膨胀的原因和影响。

指标增长可以对CAD报价产生积极的影响。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.1%
0.3%
0.2%
10月 2025
0.2%
0.0%
0.1%
9月 2025
0.1%
-0.5%
-0.1%
8月 2025
-0.1%
0.3%
0.3%
7月 2025
0.3%
0.2%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.1%
0.6%
5月 2025
0.6%
0.4%
-0.1%
4月 2025
-0.1%
0.4%
0.3%
3月 2025
0.3%
0.6%
1.1%
2月 2025
1.1%
0.2%
0.1%
1月 2025
0.1%
0.1%
-0.4%
12月 2024
-0.4%
-0.5%
0.0%
11月 2024
0.0%
0.1%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.1%
-0.4%
9月 2024
-0.4%
0.1%
-0.2%
8月 2024
-0.2%
0.3%
0.4%
7月 2024
0.4%
0.1%
-0.1%
6月 2024
-0.1%
0.6%
0.6%
5月 2024
0.6%
0.6%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.4%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.2%
0.3%
2月 2024
0.3%
-0.2%
0.0%
1月 2024
0.0%
-0.1%
-0.3%
12月 2023
-0.3%
0.0%
0.1%
11月 2023
0.1%
0.2%
0.1%
10月 2023
0.1%
0.2%
-0.1%
9月 2023
-0.1%
0.2%
0.4%
8月 2023
0.4%
0.2%
0.6%
7月 2023
0.6%
0.4%
0.1%
6月 2023
0.1%
0.6%
0.4%
5月 2023
0.4%
0.7%
0.7%
4月 2023
0.7%
0.9%
0.5%
3月 2023
0.5%
0.8%
0.4%
2月 2023
0.4%
0.4%
0.5%
1月 2023
0.5%
0.2%
-0.6%
12月 2022
-0.6%
0.4%
0.1%
11月 2022
0.1%
0.4%
0.7%
10月 2022
0.7%
0.2%
0.1%
9月 2022
0.1%
0.5%
-0.3%
8月 2022
-0.3%
0.9%
0.1%
7月 2022
0.1%
1.1%
0.7%
6月 2022
0.7%
1.1%
1.4%
5月 2022
1.4%
0.9%
0.6%
4月 2022
0.6%
0.7%
1.4%
3月 2022
1.4%
0.5%
1.0%
2月 2022
1.0%
0.6%
0.9%
1月 2022
0.9%
0.5%
-0.1%
12月 2021
-0.1%
0.3%
0.2%
11月 2021
0.2%
0.3%
0.7%
10月 2021
0.7%
0.3%
0.2%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

您的嵌入代码