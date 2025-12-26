加拿大国内生产总值(GDP)年率y/y (Canada Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
GDP
|中级别
|0.4%
|0.6%
|
1.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.4%
|
0.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
GDP年率y/y反映了与去年同一季度相比，在当前季度内加拿大生产的全部商品和服务总值的变化。计算会考虑到个人消费支出，政府开支，企业全部成本和国家净出口。GDP增长可以对CAD报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大国内生产总值(GDP)年率y/y (Canada Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.4%
0.6%
1.1%
9月 2025
1.0%
0.6%
1.1%
8月 2025
0.7%
0.7%
1.0%
7月 2025
0.9%
0.9%
0.9%
6月 2025
0.9%
1.2%
1.1%
5月 2025
1.2%
1.4%
1.4%
4月 2025
1.3%
1.6%
1.8%
3月 2025
1.7%
1.2%
1.6%
2月 2025
1.6%
2.3%
2.3%
1月 2025
2.2%
2.1%
2.1%
12月 2024
2.2%
1.2%
1.8%
11月 2024
1.5%
1.8%
1.9%
10月 2024
1.9%
1.5%
1.8%
9月 2024
1.6%
1.3%
1.5%
8月 2024
1.3%
1.3%
1.4%
7月 2024
1.5%
0.9%
1.3%
6月 2024
1.2%
0.9%
1.1%
5月 2024
1.1%
0.8%
1.1%
4月 2024
1.1%
0.6%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.9%
0.8%
2月 2024
0.8%
1.0%
0.8%
1月 2024
0.9%
1.0%
1.0%
12月 2023
1.1%
1.3%
0.8%
11月 2023
1.1%
0.8%
0.9%
10月 2023
0.9%
0.7%
0.7%
9月 2023
0.6%
1.7%
0.7%
8月 2023
0.9%
1.7%
1.1%
7月 2023
1.1%
1.9%
1.2%
6月 2023
1.1%
1.8%
1.6%
5月 2023
1.9%
1.7%
1.8%
4月 2023
1.7%
2.1%
1.8%
3月 2023
1.7%
2.8%
2.5%
2月 2023
2.5%
2.7%
3.2%
1月 2023
3.0%
2.6%
2.2%
12月 2022
2.3%
3.0%
2.5%
11月 2022
2.8%
3.5%
3.2%
10月 2022
3.1%
4.0%
3.9%
9月 2022
3.9%
4.2%
4.1%
8月 2022
4.0%
4.5%
4.4%
7月 2022
4.3%
5.2%
4.6%
6月 2022
4.7%
5.4%
5.5%
5月 2022
5.6%
4.3%
5.1%
4月 2022
5.0%
4.0%
3.5%
3月 2022
3.5%
4.0%
4.0%
2月 2022
4.5%
3.7%
3.6%
1月 2022
3.5%
3.9%
3.7%
12月 2021
3.9%
3.8%
3.9%
11月 2021
3.8%
3.6%
3.9%
10月 2021
3.8%
3.8%
3.6%
9月 2021
3.4%
4.4%
4.3%
